ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР более 100 снарядов, заявил Басурин

ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Украинские силовики за сутки выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 100 снарядов, сообщил журналистам в воскресенье заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"На донецком направлении противник по прилегающим районам девяти населенных пунктов выпустил один артиллерийский снаряд, 10 танковых выстрелов, 39 мин калибром 120 миллиметров, 35 мин калибром 82 миллиметра", — сказал Басурин.

По его словам, еще 25 мин силовики выпустили на мариупольском направлении, на горловском направлении открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия, в том числе по району КПП "Майорск".