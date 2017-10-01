Авианосец "Рональд Рейган" направится в Южную Корею

Авианосцы США Карл Винсон и Рональд Рейган во время учений в Японском море. Архивное фото

Авианосцы США Карл Винсон и Рональд Рейган во время учений в Японском море. Архивное фото

ТОКИО, 1 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Авианосец "Рональд Рейган", дислоцированный на базе Йокосука в Японии, около 15 октября проведет совместные учения с военными Южной Кореи, об этом со ссылкой на анонимный источник в оборонном ведомстве страны сообщило агентство Ренхап.

"Мы проводим консультации по вопросу о том, чтобы ударная группа, возглавляемая авианосцем "Рональд Рейган", прибыла в Японское море около 15 октября", — сказал источник.

В то же время американское командование в Южной Корее пока не готово назвать дату прибытия "Рональда Рейгана" к берегам Корейского полуострова, заявив лишь, что совместные учения могут пройти около 20 октября.

Как ожидается, в ударную группу войдут также эсминец, оснащенный боевой информационно-управляющей системой "Иджис" (Aegis), крейсер с самонаводящимися ракетами, а также атомная подводная лодка.

Атомный авианосец "Рональд Рейган" — флагман Пятой ударной группы ВМС США в Японии и дислоцирован на военной базе Йокосука в составе Седьмого флота США. Авианосец способен перевозить 80 боевых самолетов и до 5,5 тысячи человек личного состава. Авианосец оснащен двумя ядерными реакторами, это девятый корабль класса "Нимиц".