КИЕВ, 1 окт — РИА Новости. Трое украинцев погибли при крушении самолета в одном из районов столицы Демократической республики Конго (ДРК), сообщает сайт телеканала "112 Украина" со ссылкой на вооруженные силы Украины.

Военный самолет потерпел крушение в субботу в одном из районов Киншасы, погибли 10 человек, находившиеся на борту, сообщает местная радиостанция Radio Okapi. Как заявил представитель международного аэропорта города Жорж Табора, на борту воздушного судна находились десять человек, никто из членов экипажа не выжил. По данным СМИ, в состав экипажа могли входить трое граждан Украины. МИД Украины пока не располагает официальной информацией о гибели украинцев в ДРК.

"В Вооруженных силах Украины подтвердили, что в Конго во время падения военного самолета погибли трое украинцев", — говорится в сообщении. Как отмечается, погибшие не были военными, других подробностей в ВСУ не сообщили.