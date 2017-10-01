Кандидат в президенты Киргизии заявил, что власти пытаются его очернить

БИШКЕК, 1 окт – РИА Новости. Кандидат в президенты Киргизии экс-премьер Омурбек Бабанов заявил, что правоохранительные органы республики реализуют провокационный план для его дискредитации как лидера президентской гонки.
Бабанов отметил, что организованная против него компания "черного пиара" и задержание Канатбека Исаева — это "звенья одной цепи". "Главная их цель — устроить провокации, очернить… Я абсолютно уверен, что это одна из частей плана правоохранительных органов, организованного в пользу одного кандидата… Меня удивляет и оскорбляет, что спецслужбы используют бандитов", — сказал он в воскресенье журналистам во время пресс-конференции.
Как подчеркнул Бабанов, согласно социальным срезам и аналитическим данным, в настоящий момент он лидирует в гонке, и ему нет смысла организовывать захват власти. Он сообщил, что на сегодняшний день уже потратил на свою избирательную кампанию 200 миллионов сомов (около 3 миллионов долларов), и заверил, что намерен победить в честной борьбе.
Президентский срок действующего главы Киргизии Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года, и, согласно конституции, он не может повторно баллотироваться в президенты. Выборы назначены на 15 октября. В президентской гонке на сегодняшний день остаются 12 официально зарегистрированных кандидатов из 59 заявивших о намерении стать президентом.