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Кандидат в президенты Киргизии заявил, что власти пытаются его очернить

13:4601.10.2017
(обновлено: 13:48 01.10.2017)
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© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкОмурбек Бабанов. Архивное фотоОмурбек Бабанов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Астафьев
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БИШКЕК, 1 окт – РИА Новости. Кандидат в президенты Киргизии экс-премьер Омурбек Бабанов заявил, что правоохранительные органы республики реализуют провокационный план для его дискредитации как лидера президентской гонки.

Полиция в Бишкеке. Архивное фото
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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В Киргизии депутата подозревают в попытке захвата власти
Накануне Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело против сторонника Бабанова, депутата парламента страны Канатбека Исаева, который в сговоре с криминалитетом якобы готовил вооруженные беспорядки с целью насильственного захвата власти в случае проигрыша Бабанова во время президентских выборов, намеченных на 15 октября. В YouTube появилась запись телефонных переговоров членов ОПГ, которые обсуждают организацию беспорядков. Экс-премьер Омурбек Бабанов считается одним из самых сильных соперников кандидата от президентской партии СДПК Сооронбая Жээнбекова, которого СМИ называют преемником нынешнего главы государства Алмазбека Атамбаева.

Бабанов отметил, что организованная против него компания "черного пиара" и задержание Канатбека Исаева — это "звенья одной цепи". "Главная их цель — устроить провокации, очернить… Я абсолютно уверен, что это одна из частей плана правоохранительных органов, организованного в пользу одного кандидата… Меня удивляет и оскорбляет, что спецслужбы используют бандитов", — сказал он в воскресенье журналистам во время пресс-конференции.

Города мира. Бишкек. Архивное фото
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Экс-премьер считает, что таким образом определенные политические силы пытаются очернить его не только в глазах избирателей, но и в глазах президента Атамбаева. "Делаются провокации, чтобы убедить его (Атамбаева – ред.), что Бабанов готовит госпереворот. Они хотят меня столкнуть с Алмазбеком Шаршеновичем – эту цель они ставят", — заявил он.

Как подчеркнул Бабанов, согласно социальным срезам и аналитическим данным, в настоящий момент он лидирует в гонке, и ему нет смысла организовывать захват власти. Он сообщил, что на сегодняшний день уже потратил на свою избирательную кампанию 200 миллионов сомов (около 3 миллионов долларов), и заверил, что намерен победить в честной борьбе.

Президентский срок действующего главы Киргизии Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года, и, согласно конституции, он не может повторно баллотироваться в президенты. Выборы назначены на 15 октября. В президентской гонке на сегодняшний день остаются 12 официально зарегистрированных кандидатов из 59 заявивших о намерении стать президентом.

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