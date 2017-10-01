ЧП в Канаде, где мужчина наехал на пешеходов, расследуют как теракт

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Власти Канады проводят антитеррористическое расследование в связи с двумя инцидентами с автомобилем в городе Эдмонтон, в ходе которых неизвестный ранил полицейского и наехал на пешеходов, заявил шеф городской полиции Род Нект.

Ранее сообщалось, что в субботу вечером неизвестный напал с ножом на полицейского, после того как его автомобиль врезался в патрульную машину полиции. Нападавший скрылся с места преступления, полицейский был госпитализирован. По данным телеканала CTV News, в машине у подозреваемого находился флаг террористической группировки "Исламское государство"*.

Как заявил Нект, через некоторое время полиция остановила автомобиль для стандартной проверки и опознала предполагаемого злоумышленника. Мужчина вновь попытался скрыться, но полиция впоследствии задержала его. Во время преследования водитель грузовика "намеренно пытался наехать на пешеходов", в результате чего четыре человека получили ранения и были госпитализированы.

"На данный момент мы полагаем, что эти два инцидента связаны", — сказал Нект на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал CTV News. "На основании улик и действий подозреваемого сегодня было принято решение расследовать эти инциденты как акты терроризма", — добавил он.

Власти полагают, что злоумышленник действовал в одиночку. Представитель полиции также подтвердил, что в его автомобиле был найден флаг ИГ*. Личность предполагаемого преступника не раскрывается.

* Террористическая организация, запрещена в РФ