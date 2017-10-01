В ЛНР заявили, что силовики выпустили 50 снарядов за сутки

ЛУГАНСК, 1 окт — РИА Новости. Украинские силовики за сутки выпустили по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 50 мин и гранат, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР сообщили о девяти нарушениях режима прекращения огня за минувшие сутки.

"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции Луганской народной республики по-прежнему остается напряженной… Всего по территории республики было выпущено более 50 мин и гранат", — сообщил Марочко, подчеркнув, что ВСУ применили минометы калибра 82 миллиметра, что запрещено минскими соглашениями.

"Народная милиция не поддается на провокации ВС Украины и строго соблюдает минские соглашения. Мы, в свою очередь, стремимся к решению конфликта на Донбассе мирным путем, но в случае грубых нарушений с украинской стороны готовы действовать решительно", — отметил он.

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