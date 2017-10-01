Пользователи соцсетей сообщают о стрельбе в Барселоне

БАРСЕЛОНА (Испания), 1 окт – РИА Новости. Пользователи соцсетей сообщают о выстрелах и столкновениях между полицией по подавлению массовых беспорядков и митингующими в центре Барселоны, рядом со школой Рамон Лул, где должно было проходить голосование на референдуме о независимости автономии Каталония от Мадрида.

Манифестанты блокировали доступ в колледж, и полиции пришлось применить силу. В соцсетях появилось видео, на котором видны столкновения и слышны звуки выстрелов.

В 09.00 по местному времени (в 10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На нескольких участках проходит изъятие документов, происходят столкновения между полицией и людьми, пришедшими проголосовать. Есть сообщения о пострадавших. Однако на ряде участков голосование проходит.