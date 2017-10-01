Испанское правительство назвало проходящий в Каталонии референдум фарсом

БАРСЕЛОНА (Испания), 1 окт — РИА Новости. Испанское правительство считает фарсом проходящее в воскресенье в Каталонии голосование на референдуме о независимости, заявил на брифинге официальный представитель испанского правительства в Каталонии Энрик Мелло.

В 09.00 по местному времени (в 10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На ряде участков проходит изъятие документов, происходят столкновения между полицией и людьми, пришедшими проголосовать. Сообщалось о нескольких раненых. Однако на некоторых участках голосование проходит.

Ранее власти Каталонии объявили, что жители этого автономного сообщества могут проголосовать на референдуме о независимости от Испании на любом избирательном участке. Представители Женералитета заявили, что если бюллетеней не будет хватать на избирательных участках, то люди могут принести их из дома.

"Этот референдум — фарс, который проходит без надлежащего обеспечения избирательных участков, без конвертов, без комиссий, без списков избирателей, но с распечатанными и заранее заполненными бюллетенями, которые они приносят из дома", — сказал Мелло журналистам.