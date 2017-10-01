Испанское правительство назвало проходящий в Каталонии референдум фарсом

БАРСЕЛОНА (Испания), 1 окт — РИА Новости. Испанское правительство считает фарсом проходящее в воскресенье в Каталонии голосование на референдуме о независимости, заявил на брифинге официальный представитель испанского правительства в Каталонии Энрик Мелло.
Ранее власти Каталонии объявили, что жители этого автономного сообщества могут проголосовать на референдуме о независимости от Испании на любом избирательном участке. Представители Женералитета заявили, что если бюллетеней не будет хватать на избирательных участках, то люди могут принести их из дома.
"Этот референдум — фарс, который проходит без надлежащего обеспечения избирательных участков, без конвертов, без комиссий, без списков избирателей, но с распечатанными и заранее заполненными бюллетенями, которые они приносят из дома", — сказал Мелло журналистам.