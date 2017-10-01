Полиция Каталонии просит обозначить участки, где им надо присутствовать

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Полиция Каталонии обратилась к Гражданской гвардии Испании с просьбой предоставить список избирательных участков, на которых необходимо их присутствие из соображений безопасности, сообщает агентство EFE со ссылкой на правительственные источники.

Ранее сообщалось, что испанская полиция начала вторгаться на избирательные участки в Каталонии из-за отсутствия на участках местной полиции. Также над Барселоной с 06.30 (07.30 мск) кружит вертолет национальной полиции Испании.

В 09.00 по местному времени (в 10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На ряде участков сейчас проходит изъятие документов, происходят столкновения между полицией и людьми, пришедшими проголосовать. Однако на ряде участков голосование проходит.