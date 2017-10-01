В Канаде мужчина въехал в патрульную машину

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Мужчина напал с ножом на полицейского в городе Эдмонтон на западе Канады, после того как его автомобиль врезался в патрульную машину полиции, сообщает телеканал CTV News.

"(Полицейского) преследовал неизвестный мужчина на автомобиле, затем подозреваемый врезался в полицейский автомобиль. Подозреваемый вышел из автомобиля, после чего последовала ссора", — приводятся слова представителя полиции города Скотта Паттисона. Инцидент произошел в субботу вечером по местному времени.

Нападавший скрылся с места преступления, правоохранительные органы ведут розыск подозреваемого. Опасность для общественности отсутствует, подчеркнули в полиции.

Полицейский был госпитализирован, в настоящее время его состояние удовлетворительное.

По данным телеканала, в машине у подозреваемого находился флаг террористической группировки "Исламское государство"*, однако полиция пока не подтвердила эту информацию.

* Террористическая организация, запрещена в РФ