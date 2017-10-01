Глава правительства Каталонии проголосовал на референдуме о независимости

МАДРИД, 1 окт — РИА Новости. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон проголосовал на референдуме о независимости Каталонии, об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил президент Национальной ассамблеи Каталонии Ходи Санчес.

Санчес опубликовал фотографию главы правительства Каталонии на избирательном участке Конелья-дель-Терри, хотя изначально Пучдемон должен был прибыть для голосования в школе Санкт Хулиа де Рамос в Жироне. Санчес написал, что "Пучдемон проголосовал. Он не могут заставить замолчать голос народа. Мы будем голосовать и мы выиграем".

Первого октября в 09.00 по местному времени (в 10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны.

El president Puigdemont vota. No poden silenciar la veu d'un poble. Votarem i guanyarem pic.twitter.com/lQYf3Wq5ki — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) 1 октября 2017 г.

​Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На ряде участков сейчас проходит изъятие документов, происходят столкновения между полицией и людьми, пришедшими проголосовать, среди активистов есть пострадавшие. Однако на ряде участков голосование проходит.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Всего, по данным правительства Каталонии, в референдуме смогут проголосовать около 5,3 миллиона граждан региона. Голосование, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.