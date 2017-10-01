Мадрид обвинил каталонскую полицию в политической пристрастности

БАРСЕЛОНА (Испания), 1 окт — РИА Новости. Испанское правительство обвинило полицию Каталонии, где в воскресенье проходит референдум о независимости, в том, что их политические пристрастия оказались выше профессиональных обязанностей.

"Национальной полиции и гражданской гвардии придется действовать. Каталонская полиция поставила политические критерии выше профессиональных. Мы вынуждены делать то, чего бы не хотели", — заявил журналистам на брифинге официальный представитель испанского правительства в Каталонии Энрик Мелло.

В 09.00 по местному времени (в 10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На ряде участков сейчас проходит изъятие документов, происходят столкновения между полицией и людьми, пришедшими проголосовать. Однако на ряде участков голосование проходит.