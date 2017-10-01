Полиция силой выводит желающих проголосовать на референдуме в Каталонии

Люди у входа на избирательный участок в Барселоне перед началом голосования на референдуме о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017

Люди у входа на избирательный участок в Барселоне перед началом голосования на референдуме о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017

МАДРИД, 1 окт — РИА Новости. Сотрудники полиции Испании начали освобождать школы и другие помещения, предназначенные для проведения голосования о независимости Каталонии, в некоторых случаях полиции приходится силой выводить людей, сообщает в воскресенье новостное издание Nacio Digital.

Ha llegado la Policia. Aquí ya no vota Puigdemont pic.twitter.com/AQjSDilJOE — Emilia Landaluce (@emilialandaluce) 1 октября 2017 г.

​На опубликованном изданием видео видно, как сотрудники силой выводят по одному митингующих, которые отказываются освобождать занимаемый ими колледж Джауме Бальмес в Барселоне. В общей сложности из колледжа полиция вывела порядка 30 человек. Силы правопорядка выводят граждан из колледжа для исполнения указа, согласно которому все учебные заведения и общественные здания, обозначенные правительством Каталонии как места для проведения голосования, должны быть закрыты.