Полиция изымает урны и бюллетени для голосования на референдуме в Каталонии

Урны для голосования на избирательном участке в Барселоне, где пройдет референдум о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017

Урны для голосования на избирательном участке в Барселоне, где пройдет референдум о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017

БАРСЕЛОНА, 1 окт – РИА Новости. Национальная полиция и Гражданская Гвардия изымают урны и бюллетени для голосования на референдуме о независимости Каталонии, подтвердил министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо.

"Национальная полиция изымает урны, выполняя юридические предписания и закон в связи с незаконным референдумом", — написал глава МВД в Twitter . К этому твиту он прикрепил видео, на котором агенты выносят бюллетени из здания, где должен был открыться избирательный участок. Люди, находящиеся около здания, протестуют.

На еще одной фотографии, которую опубликовал Соидо, — изъятые урны и бюллетени. "Полиция и Гражданская Гвардия действуют, выполняя судебное предписание. Это первые изъятые (урны и бюллетени для голосования – ред.)", — сообщил глава МВД.

La @policia retira urnas para hacer cumplir el mandato judicial y la legalidad ante el referéndum ilegal. #EstamosporTI pic.twitter.com/o45f76yvSA — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 1 октября 2017 г.

​В 09.00 по местному времени (в 10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На ряде участков сейчас проходит изъятие документов, происходят столкновения между полицией и людьми, пришедшими проголосовать. Однако на ряде участков голосование проходит.