Полиция заблокировала участок, где должен голосовать глава Каталонии

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Гражданская гвардия Испании заблокировала в провинции Жирона избирательный участок, на котором на референдуме о независимости Каталонии должен проголосовать глава каталонского правительства Карлес Пучдемон, сообщает издание Pais.
На видеозаписи, размещенной в микроблоге Twitter издания, видно, как сотрудники правоохранительных органов разбивают стеклянную дверь избирательного участка, чтобы проникнуть внутрь.
DIRECTO https://t.co/VTIn7KxLfp La Guardia Civil entra en el colegio de Girona donde iba a votar Puigdemont pic.twitter.com/WQg11t7nWj— EL PAÍS (@el_pais) 1 октября 2017 г.
Ранее Пучдемон призвал всех желающих голосовать на референдуме о независимости автономии, который власти Испании объявили незаконным. Власти Каталонии разрешили жителям голосовать на любом избирательном участке.
Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.