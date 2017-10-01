Полиция заблокировала участок, где должен голосовать глава Каталонии

Люди ожидают открытия избирательного участка в Барселоне для дальнейшего голосования на референдуме о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017

Люди ожидают открытия избирательного участка в Барселоне для дальнейшего голосования на референдуме о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Гражданская гвардия Испании заблокировала в провинции Жирона избирательный участок, на котором на референдуме о независимости Каталонии должен проголосовать глава каталонского правительства Карлес Пучдемон, сообщает издание Pais.

На видеозаписи, размещенной в микроблоге Twitter издания, видно, как сотрудники правоохранительных органов разбивают стеклянную дверь избирательного участка, чтобы проникнуть внутрь.

DIRECTO https://t.co/VTIn7KxLfp La Guardia Civil entra en el colegio de Girona donde iba a votar Puigdemont pic.twitter.com/WQg11t7nWj — EL PAÍS (@el_pais) 1 октября 2017 г.

​Ранее Пучдемон призвал всех желающих голосовать на референдуме о независимости автономии, который власти Испании объявили незаконным. Власти Каталонии разрешили жителям голосовать на любом избирательном участке.

Уже за несколько часов до голосования каталонцы выстроились в очереди перед школами, которые должны стать избирательными участками. Несмотря на проливной дождь, тысячи каталонцев вышли на улицы города в ожидании старта голосования.

Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.