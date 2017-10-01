Глава правительства Каталонии призвал желающих голосовать на референдуме

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Председатель Женералитета (правительства Каталонии) Карлес Пучдемон призвал всех желающих голосовать на референдуме о независимости автономии, который власти Испании объявили незаконным.
Уже за несколько часов до голосования каталонцы выстроились в очереди перед школами, которые должны стать избирательными участками. Несмотря на проливной дождь, тысячи каталонцев вышли на улицы города в ожидании старта голосования.
Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.