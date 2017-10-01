Глава правительства Каталонии призвал желающих голосовать на референдуме

Люди ожидают открытия избирательного участка в Барселоне для дальнейшего голосования на референдуме о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017

Люди ожидают открытия избирательного участка в Барселоне для дальнейшего голосования на референдуме о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Председатель Женералитета (правительства Каталонии) Карлес Пучдемон призвал всех желающих голосовать на референдуме о независимости автономии, который власти Испании объявили незаконным.

"Каждый, кто хочет проголосовать, может это сделать… все варианты (голосования — ред.) легальны. Сделаем это с чувством патриотизма, как всегда!" — написал Пучдемон в своем микроблоге Twitter.

Уже за несколько часов до голосования каталонцы выстроились в очереди перед школами, которые должны стать избирательными участками. Несмотря на проливной дождь, тысячи каталонцев вышли на улицы города в ожидании старта голосования.

Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.