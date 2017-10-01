Полиция начала закрывать избирательные участки в Каталонии, пишут СМИ

Люди ожидают открытия избирательного участка в Барселоне для дальнейшего голосования на референдуме о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017

Люди ожидают открытия избирательного участка в Барселоне для дальнейшего голосования на референдуме о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Полиция Каталонии закрыла более 15 избирательных участков на референдуме о независимости сообщества от Мадрида и провела обыски, сообщает агентство EFE со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Как сообщается, сотрудников полиции окружила группа людей, собравшихся у избирательного участка, расположенного в языковой школе. Правоохранители вызвали подкрепление.

Уже за несколько часов до голосования каталонцы выстроились в очереди перед школами, которые должны стать избирательными участками. Несмотря на проливной дождь, тысячи каталонцев вышли на улицы города в ожидании старта голосования.

Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.