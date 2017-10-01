КНДР пригрозила превратить США в "море пламени"

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Представитель комитета мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе КНДР заявил, что Пхеньян готов превратить США "в море пламени" в случае продолжения нагнетания напряженности и враждебных действий США, передает агентство Ренхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Как представитель уже четко разъяснял, заявление председателя госсовета КНДР является ультиматумом американским агрессорам, потерявшим рассудок и заметавшимся перед мощной армией чучхейской Кореи, и критически важным предупреждением, которое декларирует жесточайшую позицию о том, что старых сумасшедших обязательно проучат, ответив огнем на огонь", — приводит агентство заявление чиновника.

Представитель комитета раскритиковал последнее заявление президента США Дональда Трампа по северокорейскому вопросу в Twitter и полеты американских ВВС над полуостровом.

Ранее Трамп написал, что военное решение конфликта с Северной Кореей по-прежнему возможно. Хотя он считает его нежелательным, военный ответ "будет разрушительным для Северной Кореи".

Ранее КНДР заявляла о готовности сбивать американские военные самолеты после демонстративного пролета бомбардировщиков и истребителей США вдоль побережья КНДР в международной воздушной зоне к северу от демилитаризованной зоны.