КНДР пригрозила превратить США в "море пламени"

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Представитель комитета мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе КНДР заявил, что Пхеньян готов превратить США "в море пламени" в случае продолжения нагнетания напряженности и враждебных действий США, передает агентство Ренхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Представитель комитета раскритиковал последнее заявление президента США Дональда Трампа по северокорейскому вопросу в Twitter и полеты американских ВВС над полуостровом.
Ранее КНДР заявляла о готовности сбивать американские военные самолеты после демонстративного пролета бомбардировщиков и истребителей США вдоль побережья КНДР в международной воздушной зоне к северу от демилитаризованной зоны.