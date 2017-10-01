На военном складе под Винницей продолжается детонация боеприпасов

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости. Одиночная детонация боеприпасов продолжается на военном арсенале в Винницкой области, открытых очагов горения нет, сообщает в воскресенье Госслужба Украины по ЧС.
"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 1 октября открытых ячеек горения нет, наблюдается одиночная детонация боеприпасов", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным ведомства, пиротехники обследовали на наличие взрывоопасных предметов 7,8 тысячи гектаров территории, продолжается выполнение заявок от населения по выявлению подозрительных предметов. С начала работ специалисты изъяли 439 взрывоопасных предметов.
Как отмечается, к ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены более 1,7 тысячи человек и 349 единиц техники. На месте также работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации и оперативная группа Госслужбы по ЧС.