В ДНР украинских силовиков обвинили в 36 нарушениях перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Украинские силовики 36 раз нарушили режим прекращения огня за сутки, сообщили в воскресенье в оперативном командовании ДНР.
"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 36 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 17 населённых пунктов республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования.
"В результате обстрела Петровского района Донецка ранение получил мирный житель, также повреждение получили три домостроения", — добавили в командовании.
Ранее в оперативном командовании сообщили, что в результате обстрела Петровского района Донецка в субботу вечером был ранен мирный житель.
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