В ДНР украинских силовиков обвинили в 36 нарушениях перемирия за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (2)

Боец отдельной разведывательной роты Первой Славянской бригады ВС ДНР во время проведения плановой ежедневной разведки на линии соприкосновения с противником в Донецкой области

Боец отдельной разведывательной роты Первой Славянской бригады ВС ДНР во время проведения плановой ежедневной разведки на линии соприкосновения с противником в Донецкой области

ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Украинские силовики 36 раз нарушили режим прекращения огня за сутки, сообщили в воскресенье в оперативном командовании ДНР.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном", перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 36 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 17 населённых пунктов республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования.

По его словам, украинские силовики вели огонь из артиллерии, минометов, танков, гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате обстрела Петровского района Донецка ранение получил мирный житель, также повреждение получили три домостроения", — добавили в командовании.

Ранее в оперативном командовании сообщили, что в результате обстрела Петровского района Донецка в субботу вечером был ранен мирный житель.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>