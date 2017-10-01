В Каталонии стартовал референдум о независимости

БАРСЕЛОНА, 1 окт — РИА Новости. В Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, однако проходит оно далеко не на всех из 2300 участках для голосования, передаёт корреспондент РИА Новости.
Власти автономного сообщества за час до начала голосования заявили, что проголосовать жители Каталонии могут на любом открытом участке при предъявлении удостоверения личности. При этом если на участках нет или не хватает бюллетеней, то его можно принести из дома. Кроме того, они допустили голосование без конвертов. В Испании во время голосования избиратель должен поместить заполненный бюллетень в конверт и опустить его в урну.
Уже за несколько часов до голосования каталонцы выстроились в очереди перед школами, которые должны стать местами для волеизъявления людей. Несмотря на проливной дождь, тысячи каталонцев вышли на улицы города в ожидании старта голосования.
Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.