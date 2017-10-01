У Иссык-Куля девушка на Mercedes устроила ДТП, где погибли пять человек

БИШКЕК, 1 окт — РИА Новости. Машина скорой помощи попала в аварию на побережье озера Иссык-Куль в Киргизии, погибли четыре человека, сообщила РИА Новости в воскресенье представитель пресс-службы Минздрава республики Елена Баялинова.
В результате ДТП погибла роженица с ребенком, водитель скорой помощи и фельдшер. Еще одна женщина умерла в больнице. По предварительным данным Минздрава, столкновение с машиной "скорой" совершила молодая женщина, 1994 года рождения, которая управляла автомобилем Mercedes.
В Минздраве отметили, что это уже не первая серьезная авария с участием машин скорой помощи. За последний год в Киргизии зафиксированы около десятка ЧП такого рода.