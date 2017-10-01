Полицейские не стали закрывать избирательный участок в центре Барселоны

Люди во время демонстрации, выступающие против референдума о независимости Каталонии, Барселона. 30 сентября 2017

Люди во время демонстрации, выступающие против референдума о независимости Каталонии, Барселона. 30 сентября 2017

БАРСЕЛОНА (Испания), 1 окт — РИА Новости. Каталонские правоохранители, которые по решению Верховного суда Каталонии должны закрыть избирательные участки на референдуме о независимости автономии от Испании, не стали предпринимать никаких действий в отношении одного из участков в центре Барселоны, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

На улице в районе Грасия перед одной из школ, которая должна стать избирательным участком, выстроилась очередь из порядка тысячи человек в ожидании начала голосования на референдуме о независимости региона от Испании. Люди выстроились по обе стороны дороги, проезжающие мимо автомобили приветственно им сигналят.

Два сотрудника каталонской полиции Mossos d'Esquadra подошли к школе, однако не стали предпринимать никаких действий, чтобы опечатать ее и не позволить состояться голосованию.

Такие действия местной полиции собравшиеся встретили аплодисментами.

По требованию Верховного суда Каталонии местные правоохранители должны были к шести утра закрыть все избирательные участки, чтобы не допустить проведения референдума.

LIVE UPDATES: Tractors near polling stations block roads to facilities ahead of #referendum … pic.twitter.com/jbJd3KyAme — Masoud Moore (@masoud_34) 1 октября 2017 г.

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Ожидается, что официально, голосование начнется в 09.00 (10.00 мск) и продолжится до 20.00 (21.00), будут открыты 2315 избирательных участков, на которых смогут проголосовать 5,3 миллиона избирателей. Работу участков будут обеспечивать более семи тысяч волонтеров.

Власти Каталонии планируют в воскресенье провести референдум, на котором гражданам региона предложено проголосовать за или против независимости региона от Испании. Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования по вопросу независимости 1 октября, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны, правительство Испании ранее также уже неоднократно заявляло, что референдум не имеет никакой юридической силы.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.