Полицейские не стали закрывать избирательный участок в центре Барселоны

БАРСЕЛОНА (Испания), 1 окт — РИА Новости. Каталонские правоохранители, которые по решению Верховного суда Каталонии должны закрыть избирательные участки на референдуме о независимости автономии от Испании, не стали предпринимать никаких действий в отношении одного из участков в центре Барселоны, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Два сотрудника каталонской полиции Mossos d'Esquadra подошли к школе, однако не стали предпринимать никаких действий, чтобы опечатать ее и не позволить состояться голосованию.
Такие действия местной полиции собравшиеся встретили аплодисментами.
По требованию Верховного суда Каталонии местные правоохранители должны были к шести утра закрыть все избирательные участки, чтобы не допустить проведения референдума.
LIVE UPDATES: Tractors near polling stations block roads to facilities ahead of #referendum … pic.twitter.com/jbJd3KyAme— Masoud Moore (@masoud_34) 1 октября 2017 г.
Власти Каталонии планируют в воскресенье провести референдум, на котором гражданам региона предложено проголосовать за или против независимости региона от Испании. Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования по вопросу независимости 1 октября, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны, правительство Испании ранее также уже неоднократно заявляло, что референдум не имеет никакой юридической силы.
Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.