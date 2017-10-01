Правительство Каталонии разрешило гражданам голосовать на любом участке

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Правительство испанского автономного сообщества Каталония разрешило гражданам голосовать на референдуме о независимости от Мадрида на любом избирательном участке, чтобы каждый мог воспользоваться правом голоса, сообщает издание Vanguardia.

По информации издания, решение было принято примерно за час до открытия избирательных участков, чтобы каждый желающий получил возможность проголосовать, даже если его участок окажется закрыт или оцеплен полицией. С этой целью было разработано специальное мобильное приложение.

Официально голосование начнется в 09.00 (10.00 мск) и продолжится до 20.00 (21.00), должны быть открыты 2315 избирательных участков, на которых смогут проголосовать 5,3 миллиона избирателей.

Власти Каталонии планируют в воскресенье провести референдум, на котором гражданам региона предложено проголосовать за или против независимости региона от Испании. Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования по вопросу независимости 1 октября, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны, правительство Испании ранее также уже неоднократно заявляло, что референдум не имеет никакой юридической силы.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.