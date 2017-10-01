В Каталонии на избирательных участках появились бюллетени, пишут в соцсетях

БАРСЕЛОНА (Испания), 1 окт – РИА Новости. За два часа до начала голосования на референдуме о независимости Каталонии, который в воскресенье проводят власти автономного сообщества и который не признает испанское правительство, в социальных сетях начали появляться фотографии и видео избирательных участков, свидетельствующие, что в некоторых местах для голосования, несмотря на усилия полиции, избирательные урны и бюллетени появились.
К 6.00 утра (7.00 мск) каталонские правоохранительные органы должны были взять под полный контроль избирательные участки в Каталонии. Однако на многих участках все еще находятся люди, которые их "оккупировали" заранее, чтобы не пустить правоохранительные органы и добиться проведения референдума.
Кроме того, в соцсетях появились видео, как машины Гражданской Гвардии выезжают из порта Барселоны.
La papeleta del referéndum. #CarneCruda1O pic.twitter.com/7Q1SuviTit— Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) 1 октября 2017 г.
Власти Каталонии планируют в воскресенье провести референдум, на котором гражданам региона предложено проголосовать за или против независимости региона от Испании. Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования по вопросу независимости 1 октября, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны, правительство Испании ранее также уже неоднократно заявляло, что референдум не имеет никакой юридической силы.
Los colegios electorales amanecen llenos para el referéndum https://t.co/M2STctytBQ pic.twitter.com/RCT19YW774— Crónica Global (@cronicaglobal) 1 октября 2017 г.
Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.