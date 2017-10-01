В Каталонии на избирательных участках появились бюллетени, пишут в соцсетях

Люди во время демонстрации, выступающие против референдума о независимости Каталонии, Барселона. 30 сентября 2017

Люди во время демонстрации, выступающие против референдума о независимости Каталонии, Барселона. 30 сентября 2017

БАРСЕЛОНА (Испания), 1 окт – РИА Новости. За два часа до начала голосования на референдуме о независимости Каталонии, который в воскресенье проводят власти автономного сообщества и который не признает испанское правительство, в социальных сетях начали появляться фотографии и видео избирательных участков, свидетельствующие, что в некоторых местах для голосования, несмотря на усилия полиции, избирательные урны и бюллетени появились.

При этом организаторы референдума призывают не публиковать эти изображения в соцсетях. "Если избирательные материалы прибыли в ваш центр, не распространяйте об этом информацию. Не давайте подсказок", — говорится в сообщении в Twitter

К 6.00 утра (7.00 мск) каталонские правоохранительные органы должны были взять под полный контроль избирательные участки в Каталонии. Однако на многих участках все еще находятся люди, которые их "оккупировали" заранее, чтобы не пустить правоохранительные органы и добиться проведения референдума.

Кроме того, в соцсетях появились видео, как машины Гражданской Гвардии выезжают из порта Барселоны.

Официально голосование начнется в 09.00 (10.00 мск) и продолжится до 20.00 (21.00), должны быть открыты 2315 избирательных участков, на которых смогут проголосовать 5,3 миллиона избирателей.

Власти Каталонии планируют в воскресенье провести референдум, на котором гражданам региона предложено проголосовать за или против независимости региона от Испании. Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования по вопросу независимости 1 октября, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны, правительство Испании ранее также уже неоднократно заявляло, что референдум не имеет никакой юридической силы.

Los colegios electorales amanecen llenos para el referéndum https://t.co/M2STctytBQ pic.twitter.com/RCT19YW774 — Crónica Global (@cronicaglobal) 1 октября 2017 г.

​Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.