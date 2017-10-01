В Китае празднуют 68-ю годовщину образования КНР

ПЕКИН, 1 окт — РИА Новости, Жанна Манукян. Жители Китая в воскресенье широко празднуют главный государственный праздник страны — День образования Китайской Народной Республики.

Традиционно, торжества начались с церемонии поднятия государственного флага на центральной площади Тяньаньмэнь, на которой 1 октября 1949 года Мао Цзэдун объявил о создании КНР.

Церемония поднятия флага была организована так, чтобы в точности совпасть с восходом солнца. Ровно в 6.05 по местному времени (01.05 мск) военнослужащие почетного караула вынесли на площадь под звуки патриотических песен государственный флаг страны — красное полотнище с пятью золотыми звездами. Посмотреть церемонию, которая продолжалась 2 минуты и 6 секунд, пришли около 115 тысяч человек.

Накануне в субботу на приеме по случаю 68-й годовщины образования КНР в Доме народных собраний премьер Госсовета Ли Кэцян заявил, что у страны есть все причины для того, чтобы гордиться своими достижениями.

"У нас есть все причины, чтобы гордиться достижениями, которые мы сделали. Высокие цели, которые мы поставим в будущем, будут и дальше вдохновлять миллионы жителей Китая на то, чтобы двигаться вперед", — заявил Ли Кэцян.

Со Дня образования КНР в стране также начинается и так называемая "золотая неделя" праздничных выходных, во время которых сотни тысяч китайцев отправляются в путешествия по стране и по всему миру.

На выходные, которые продлятся до 8 октября включительно, выпал еще один из главных и традиционных праздников Китая — Праздник середины осени (Чжунцюцзе). В этом году его отмечают 4 октября.