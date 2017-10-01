Силовики обстреляли ЛНР девять раз за сутки, сообщили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (1)

ЛУГАНСК, 1 окт — РИА Новости. Украинские силовики девять раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики девять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявляют в оборонном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Николаевка, Славяносербск, Калиново, Фрунзе, Первомайск и район КПП "Станица Луганская" у памятника "Князю Игорю".

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили о 20 нарушениях перемирия в Донбассе за минувшие сутки, один военный был ранен, двое получили боевые травмы, сообщается на странице пресс-центра военной операции силовиков в Facebook.

"Оккупационные группировки 20 раз нарушили перемирие. Украинские военные 12 раз огнем в ответ принуждали противника к соблюдению мирных договоренностей. В результате боевых действий один наш боец был ранен, еще двое получили боевые травмы", — говорится в сообщении.

Как утверждают силовики, под обстрелом оказались опорные пункты возле населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Широкино, Лебединское и других. По информации украинских военных, огонь велся из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.