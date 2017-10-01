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В Барселоне у избирательных участков собрались очереди

Сюжет:
Референдум о независимости Каталонии (158)
07:0801.10.2017
(обновлено: 07:54 01.10.2017)
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© РИА Новости / Татьяна КукушкинаОчередь перед избирательным участком в БарселонеОчередь перед избирательным участком в Барселоне
© РИА Новости / Татьяна Кукушкина

БАРСЕЛОНА, 1 окт — РИА Новости. Очереди выстроились у избирательных участков в Барселоне за несколько часов до начала референдума о независимости Каталонии от Испании.

Испанские сотрудники национальной полиции во время демонстрации на площади Сан-Жауме в Барселоне, Испания
© REUTERS / Yves Herman
Референдум в Каталонии: большинство участков закрыла полиция
Перед участками в центре каталонской столицы собрались сотни избирателей, которые ждут их открытия а также намерены помешать опечатать их полиции. Несмотря на проливной дождь, люди продолжают приходить на участки, в частности, в районах Грасия, Рамблас и возле площади Каталонии.

Около одного из избирательных участков выстроилась очередь, в которой порядка 500 человек. Люди продолжают приходить и заполнять проезжую часть, мешая автомобильному движению. "Мы пришли сюда с утра, потому что знаем, что должна прийти полиция и закрыть все участки. Но они увидят, что нас много, и ничего не смогут сделать", — сказал РИА Новости один из желающих проголосовать по имени Бернат.

По его словам, вместе с другими активистами, родителями и их детьми он провел ночь в одной из школ в Барселоне. Само учебное заведение до сих пор закрыто, но видно, что внутри люди не спят, играют в настольные игры и подбадривают друг друга.

Люди во время демонстрации, выступающие против референдума о независимости Каталонии, Барселона. 30 сентября 2017
© РИА Новости / Елена Шестерина
В Испании закрыли колл-центр, занимавшийся техподдержкой референдума
Официально голосование начнется в 09.00 (10.00 мск) и продолжится до 20.00 (21.00), ранее планировалось открыть 2315 избирательных участков, на которых смогут проголосовать 5,3 миллиона избирателей. Работу участков должны были обеспечить более семи тысяч волонтеров.

Однако высший суд Каталонии постановил, что правоохранительные органы должны к шести утра опечатать все школы и взять их под полный контроль. Вечером в субботу МВД отчиталось, что полиция закрыла большую часть помещений, где должно было пройти голосование, но не назвало цифру, в каком количестве школ все же остаются активисты, решившие остаться там до утра воскресенья.

Противостояние Мадрида и Барселоны
Противостояние Мадрида и Барселоны

Люди во время демонстрации, выступающие против референдума о независимости Каталонии, Барселона. 30 сентября 2017
© REUTERS / Susana Vera
Депутат: Каталония объявит о независимости при попытке сорвать референдум
Власти Каталонии планируют в воскресенье провести референдум, на котором гражданам региона предложено проголосовать за или против независимости автономии от Испании. Конституционный суд королевства ранее приостановил действие всех документов, касающихся референдума, которые были приняты женералитетом (правительством) и парламентом Каталонии. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке голосования незаконны, о чем неоднократно заявляло правительство Испании.

Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Меркель выразила властям Испании полную поддержку в вопросе Каталонии
Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.

Всего, по данным правительства Каталонии, в референдуме смогут проголосовать около 5,3 миллионов жителей региона. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.

© РИА Новости / Татьяна КукушкинаОчередь перед избирательным участком в Барселоне
© РИА Новости / Татьяна Кукушкина
Очередь перед избирательным участком в Барселоне
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