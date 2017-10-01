В Барселоне у избирательных участков собрались очереди

БАРСЕЛОНА, 1 окт — РИА Новости. Очереди выстроились у избирательных участков в Барселоне за несколько часов до начала референдума о независимости Каталонии от Испании.
Около одного из избирательных участков выстроилась очередь, в которой порядка 500 человек. Люди продолжают приходить и заполнять проезжую часть, мешая автомобильному движению. "Мы пришли сюда с утра, потому что знаем, что должна прийти полиция и закрыть все участки. Но они увидят, что нас много, и ничего не смогут сделать", — сказал РИА Новости один из желающих проголосовать по имени Бернат.
По его словам, вместе с другими активистами, родителями и их детьми он провел ночь в одной из школ в Барселоне. Само учебное заведение до сих пор закрыто, но видно, что внутри люди не спят, играют в настольные игры и подбадривают друг друга.
Однако высший суд Каталонии постановил, что правоохранительные органы должны к шести утра опечатать все школы и взять их под полный контроль. Вечером в субботу МВД отчиталось, что полиция закрыла большую часть помещений, где должно было пройти голосование, но не назвало цифру, в каком количестве школ все же остаются активисты, решившие остаться там до утра воскресенья.
Всего, по данным правительства Каталонии, в референдуме смогут проголосовать около 5,3 миллионов жителей региона. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.