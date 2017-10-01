Глава МИД Италии заявил, что северокорейский посол должен покинуть страну

РИМ, 1 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Посол КНДР в Риме должен будет покинуть Италию, заявил итальянский министр иностранных дел Анджелино Альфано.
"Мы приняли серьезное решение – прервать процедуру аккредитации посла КНДР. Он должен будет покинуть Италию", — сказал он в интервью газете La Repubblica.
Италия традиционно осуждает испытания Пхеньяна и выступает за прекращение его ракетной и ядерной программ. В пятницу в МИД Италии прошла встреча неформальной "контактной группы" по северокорейскому кризису, в состав которой вошли представители стран "Большой семерки", Евросоюза, Южной Кореи и Австралии.
За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.