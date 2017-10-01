Глава МИД Италии заявил, что северокорейский посол должен покинуть страну

РИМ, 1 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Посол КНДР в Риме должен будет покинуть Италию, заявил итальянский министр иностранных дел Анджелино Альфано.

"Мы приняли серьезное решение – прервать процедуру аккредитации посла КНДР. Он должен будет покинуть Италию", — сказал он в интервью газете La Repubblica.

Глава МИД Италии также назвал "ободряющими" недавние заявления госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что США исследуют возможности для ведения переговоров с Пхеньяном. По словам Альфано, это "больше, чем стандартная оговорка".

Италия традиционно осуждает испытания Пхеньяна и выступает за прекращение его ракетной и ядерной программ. В пятницу в МИД Италии прошла встреча неформальной "контактной группы" по северокорейскому кризису, в состав которой вошли представители стран "Большой семерки", Евросоюза, Южной Кореи и Австралии.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи оценили его мощность в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна.

За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.