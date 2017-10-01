Польша хочет разместить на своей территории две американские дивизии

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Польше хватило бы для защиты двух американских дивизий на своей территории. Об этом заявил в телеэфире министр обороны страны Антоний Мачеревич.

"С точки зрения успешности обороны Польши, то, наверное, должно быть минимум две дивизии", — сказал глава ведомства.

По мнению Мачеревича, такая численность американских войск в Польше не будет противоречить международным обязательствам, в том числе основополагающему акту "Россия-НАТО", который ограничивает размещение сил Североатлантического альянса возле российских границ.

"Нет сомнений, что две дивизии — это немного. Но это столько, сколько нам нужно", — заключил министр.

Пока одна бригада

В настоящее время в Польше в рамках операции Atlantic Resolve развернута американская бронетанковая бригада численностью 3,5 тысячи человек, на вооружении которой находятся танки Abrams и самоходные гаубицы Paladin.

Ранее власти Польши неоднократно заявляли, что рассчитывают на постоянное размещение на территории страны контингента НАТО. В частности, об этом заявил в мае перед саммитом альянса в Брюсселе сам Мачеревич.

Однако в преддверии саммита генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что на встрече в Брюсселе новых решений относительно размещения воинского контингента в Польше не ожидается.

Покупка комплексов Patriot

В июле министерство национальной обороны Польши и Пентагон договорились о поставках Варшаве американских систем ПВО Patriot. Антоний Мачеревич уточнил, что польские комплексы оснастят новейшей системой управления огнем IBCS, а первые поставки начнутся к 2022 году.

На покупку восьми комплексов Patriot Варшава планирует потратить не более 30 миллиардов злотых (около 7,5 миллиарда долларов).

Крупнейшие учения

В конце сентября в Польше прошли крупнейшие военные учения Dragon-2017, в которых были задействованы 17 тысяч военнослужащих и 3,5 тысячи единиц техники. Помимо польских военных, в маневрах приняли участие военные из США, Литвы, Латвии, Великобритании, Германии, Словакии, Италии, Болгарии, Румынии, а также Грузии и Украины.

По сценарию учений, одно из соседних государств, претендуя на право доступа к природным ресурсам Польши, решается на вооруженный конфликт с Варшавой, используя также методы гибридной войны. Польша в этом случае прибегает к помощи своих союзников по НАТО.

Ранее Антоний Мачеревич указывал, что учения Dragon-2017 пройдут практически одновременно с российско-белорусскими маневрами "Запад-2017", которые вызывали обеспокоенность Варшавы.