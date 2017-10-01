МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Польше хватило бы для защиты двух американских дивизий на своей территории. Об этом заявил в телеэфире министр обороны страны Антоний Мачеревич.
"С точки зрения успешности обороны Польши, то, наверное, должно быть минимум две дивизии", — сказал глава ведомства.
"Нет сомнений, что две дивизии — это немного. Но это столько, сколько нам нужно", — заключил министр.
Пока одна бригада
В настоящее время в Польше в рамках операции Atlantic Resolve развернута американская бронетанковая бригада численностью 3,5 тысячи человек, на вооружении которой находятся танки Abrams и самоходные гаубицы Paladin.
Ранее власти Польши неоднократно заявляли, что рассчитывают на постоянное размещение на территории страны контингента НАТО. В частности, об этом заявил в мае перед саммитом альянса в Брюсселе сам Мачеревич.
Однако в преддверии саммита генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что на встрече в Брюсселе новых решений относительно размещения воинского контингента в Польше не ожидается.
Покупка комплексов Patriot
На покупку восьми комплексов Patriot Варшава планирует потратить не более 30 миллиардов злотых (около 7,5 миллиарда долларов).
Крупнейшие учения
В конце сентября в Польше прошли крупнейшие военные учения Dragon-2017, в которых были задействованы 17 тысяч военнослужащих и 3,5 тысячи единиц техники. Помимо польских военных, в маневрах приняли участие военные из США, Литвы, Латвии, Великобритании, Германии, Словакии, Италии, Болгарии, Румынии, а также Грузии и Украины.
Ранее Антоний Мачеревич указывал, что учения Dragon-2017 пройдут практически одновременно с российско-белорусскими маневрами "Запад-2017", которые вызывали обеспокоенность Варшавы.