Трамп продлил запрет на финансирование культурных обменов с Россией

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о продлении на 365 дней запрета на финансирование образовательных и культурных обменов с Россией. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.
"Соединенные Штаты не будут предоставлять негуманитарную и не связанную с торговлей помощь или разрешать финансирование для участия в программах образовательных и культурных обменов официальных лиц и работников правительств Эритреи, КНДР, России и Сирии в 2018 году", — гласит документ.
Однако в распоряжении имеется оговорка, что сотрудничество с Москвой возможно, если оно отвечает национальным интересам Вашингтона.
Ужесточение санкций
Документ, принятый ранее парламентом и подписанный президентом США, сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под американскими санкциями, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора – до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).
Куратор антироссийских санкций
Тиллерсон, в частности, будет отвечать за закрепление на законодательном уровне антироссийских санкций, введенных при предыдущем президенте Бараке Обаме. Кроме того, он будет курировать исполнение ряда статей закона о санкциях, принятых против Москвы из-за якобы имевших место кибератак.
США готовы отменить часть санкций
"Думаю, что нынешняя администрация США придерживается тех же взглядов (что и предыдущая – ред.), если мы сможем добиться прогресса в Донбассе, то мы будем готовы отменить часть санкций (против РФ – ред.). Но пока мы даже не приблизились к этой цели, так что серьезного разговора на эту тему (облегчения санкций — ред.) не было", — сообщил он.
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В июле 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики.