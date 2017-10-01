Трамп продлил запрет на финансирование культурных обменов с Россией

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о продлении на 365 дней запрета на финансирование образовательных и культурных обменов с Россией. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

Решение принято на основании закона о защите жертв торговли людьми и насилия от 2000 года.

"Соединенные Штаты не будут предоставлять негуманитарную и не связанную с торговлей помощь или разрешать финансирование для участия в программах образовательных и культурных обменов официальных лиц и работников правительств Эритреи, КНДР, России и Сирии в 2018 году", — гласит документ.

Однако в распоряжении имеется оговорка, что сотрудничество с Москвой возможно, если оно отвечает национальным интересам Вашингтона.

Ужесточение санкций

В пятницу минфин США выпустил директиву, согласно которой с 28 ноября вступят в силу новые ограничения на финансирование банков и компаний российского нефтегазового сектора, попавшие под действие закона о санкциях.

Документ, принятый ранее парламентом и подписанный президентом США, сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под американскими санкциями, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора – до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Куратор антироссийских санкций

Курировать американские санкции против России, Ирана и КНДР будет госсекретарь Рекс Тиллерсон. Соответствующий меморандум, опубликованный на сайте Министерства финансов США, подписал в пятницу президент Дональд Трамп.

Тиллерсон, в частности, будет отвечать за закрепление на законодательном уровне антироссийских санкций, введенных при предыдущем президенте Бараке Обаме. Кроме того, он будет курировать исполнение ряда статей закона о санкциях, принятых против Москвы из-за якобы имевших место кибератак.

США готовы отменить часть санкций

Ранее посол США Джон Теффт, который покинул свой пост 28 сентября, заявил в интервью "Коммерсанту", что Вашингтон будет готов отменить часть санкций против России при условии прогресса в процессе мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

"Думаю, что нынешняя администрация США придерживается тех же взглядов (что и предыдущая – ред.), если мы сможем добиться прогресса в Донбассе, то мы будем готовы отменить часть санкций (против РФ – ред.). Но пока мы даже не приблизились к этой цели, так что серьезного разговора на эту тему (облегчения санкций — ред.) не было", — сообщил он.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В июле 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики.