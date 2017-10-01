СМИ: экс-прокурор МУС мог передать данные миллиардеру, связанному с Каддафи

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Экс-прокурор Международного уголовного суда (МУС) Луис Морено Окампо мог передать конфиденциальную информацию ливийскому миллиардеру Хассану Татанаки, связанному с режимом Муаммара Каддафи, сообщает газета Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы МУС.

Согласно информации, содержащейся в пакете из 40 тысяч документов, в апреле 2015 года Окампо подписал трехлетний договор на три миллиона долларов. По этому договору экс-прокурор должен был "защищать" и консультировать влиятельного ливийского миллиардера Татанаки, "у которого были тесные связи с режимом Каддафи".

Как пишет издание, Окампо в беседе со своим бывшим коллегой по МУС узнал о том, что следователи по военным преступления установили за Татанаки слежку, и предупредил об этом ливийского миллиардера.

Вместе с тем, отмечает газета, "перед уходом из МУС в более прибыльную частную практику" в 2011 году Окампо обвинил Каддафи и его сына в военных преступлениях.

Издание добавляет, что сам Окампо отрицает факт получения секретной информации от МУС. По словам экс-прокурора, он не совершил ничего, что могло бы "подорвать работу суда в Ливии", и был нанят Татанаки для консультаций относительно мер, которые могли бы остановить гражданскую войну в Ливии. Татанаки, которому не были предъявлены обвинения в военных преступлениях, комментировать информацию отказался.

Луис Морено Окампо — 65-летний аргентинский юрист, доктор права. Являлся прокурором Международного уголовного суда в 2003-2012 годах.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи правит правительство национального согласия (ПНС), сформированное при поддержке ООН и ЕС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.