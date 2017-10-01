У границы с США в Канаде произошли протесты ультраправых и антифашистов

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Протесты ультраправых и антифашистов произошли в Канаде близ границы с США; в результате правоохранителям пришлось временно закрыть погранпереход в городе Сен-Бернар-де-Лаколь недалеко от Монреаля, сообщает телеканал CBC.
Из Монреаля для контрпротеста приехали порядка 100 антифашистов из движения Solidarity Across Borders. Местной полиции пришлось сформировать кордон, чтобы держать противников на расстоянии хотя бы 40 метров друг от друга.
На фоне напряженной ситуации пограничный переход в Сен-Бернар-де-Лаколь был закрыт на четыре часа, пассажирский транспорт был перенаправлен на другие близлежащие пункты. В настоящий момент он снова открыт.
Right now scuffle at #ParliamentHill anti-immigration rally in #Ottawa | @CBCNews @CBCAlerts @CBCOttawa @AshleyBurkeCBC #ottnews #FarRight pic.twitter.com/HXVbISIyMS— Jeff Harrington (@JHarringtonTV) 30 сентября 2017 г.