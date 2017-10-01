В Калифорнии мужчина выпал из вертолета в океан и погиб

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. У побережья американского города Малибу в штате Калифорния в субботу погиб мужчина после того, как выпал или выпрыгнул из вертолета в океан, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на местные власти.

По данным газеты, сотрудники местной пожарной службы обнаружили тело мужчины в миле (около 1,6 километра) от берега.

Пока не установлено, выпал ли мужчина из вертолета или выпрыгнул из него. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование обстоятельств произошедшего.