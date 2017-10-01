Лондон "может отойти" от норм ЕС во время переходного периода после Brexit

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Великобритания "может отойти" от некоторых норм и правил Евросоюза во время двухлетнего переходного периода после Brexit, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй в интервью газете Telegraph.

На вопрос журналиста "могут ли быть некоторые отклонения" от законодательства ЕС во время переходного периода Мэй ответила: "Да, могут". Издание уточняет, что во время своей речи по Brexit во Флоренции на прошлой неделе она отмечала, что Британия останется приверженной "существующей структуре законодательства ЕС".

"Будут некоторые сферы законодательства, которые не скажутся на наших традиционных отношениях… Есть другие сферы, в которых, смотря в будущее, мы можем ставить одинаковые цели, но думать о разных способах их достижения. И есть еще иные сферы, где мы сможем согласовать как цели, так и способы их достижения", — пояснила премьер Британии.

Она добавила, что правительство Соединенного Королевства прилагает все усилия, чтобы достичь "хорошего соглашения" с Евросоюзом по Brexit, однако готовит план действий и на случай отсутствия какого-либо договора.

"Очевидно, мы прилагаем все усилия, чтобы заключить хорошую сделку, мы стремимся заключить правильное для Великобритании соглашение. Однако мы готовимся к любым исходам, в том числе и к отсутствию договора", — подчеркнула Мэй.

Выступая 20 сентября с большой речью по Brexit в итальянской Флоренции, премьер-министр Великобритании подтвердила, что Соединенное Королевство покинет ЕС в марте 2019 года, и заявила о необходимости двухлетнего периода имплементации договоренностей с ЕС. По ее словам, Лондон рассчитывает на тесное сотрудничество с ЕС в сфере безопасности и обмен разведданными после выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Мэй заявила, что Великобритания и ЕС не намерены допускать возникновения после Brexit реальной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Британский премьер также предложила ЕС заключить новый стратегический договор в сфере безопасности.