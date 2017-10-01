Лондон "может отойти" от норм ЕС во время переходного периода после Brexit

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Великобритания "может отойти" от некоторых норм и правил Евросоюза во время двухлетнего переходного периода после Brexit, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй в интервью газете Telegraph.
"Будут некоторые сферы законодательства, которые не скажутся на наших традиционных отношениях… Есть другие сферы, в которых, смотря в будущее, мы можем ставить одинаковые цели, но думать о разных способах их достижения. И есть еще иные сферы, где мы сможем согласовать как цели, так и способы их достижения", — пояснила премьер Британии.
"Очевидно, мы прилагаем все усилия, чтобы заключить хорошую сделку, мы стремимся заключить правильное для Великобритании соглашение. Однако мы готовимся к любым исходам, в том числе и к отсутствию договора", — подчеркнула Мэй.
Мэй заявила, что Великобритания и ЕС не намерены допускать возникновения после Brexit реальной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Британский премьер также предложила ЕС заключить новый стратегический договор в сфере безопасности.