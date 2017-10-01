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Саакашвили заявил о намерении поменять власть в Киеве

00:4801.10.2017
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© Фото : Odessa1.comЭкс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на митинге в Одессе. 30 сентября 2017Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на митинге в Одессе. 30 сентября 2017
© Фото : Odessa1.com

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о намерении поменять власть в Киеве. Об этом сообщает украинское информационное агентство УНИАН.

Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Нынешняя власть, как утверждает политик, "помешала" ему изменить Одессу. "Хочу поменять власть в Киеве, потому что они помешали мне поменять Одессу", — заявил Саакашвили на субботнем митинге в Одессе.

При этом экс-президент Грузии отметил, что реализации его планов мешали как в украинской столице, так и на местах.

Драка сторонников и противников Саакашвили

Михаил Саакашвили
© РИА Новости
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Субботняя акция сторонников бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили у памятника Дюку в Одессе началась с драки. Об этом сообщил корреспондент интернет-издания "Украинская правда", присутствовавший на месте событий.

Митинг начался в 16.00, самого одесского экс-губернатора в это время на месте еще не было. Участие в акции принимали лишь несколько сотен его сторонников.

Напротив места проведения митинга собрались несколько десятков молодых людей. Включенная ими громкая музыка помешала выступлению участников акции. Сторонники бывшего губернатора силой попытались устранить возникшие помехи. Сотрудники полиции, вмешавшись в стычку, встали между противоборствующими сторонами.

"Ползучий переворот"

Нино Бурджанадзе. Архивное фото.
© РИА Новости / Рухкян
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Действия Михаила Саакашвили на Украине означают "ползучий переворот". Вскоре он должен перейти в активную фазу. Такое мнение высказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Петру Порошенко, считает аналитик, стоит всерьез опасаться импичмента. Однако это не значит, что украинский лидер будет свергнут уже 17 октября, но к этому времени можно ожидать начала акций протеста в Киеве.

"К тому времени Саакашвили надо окучить регионы и подготовить их к тому, чтобы в Киеве оппоненты Порошенко могли опираться на поддержку региональных элит", — заявил Ищенко.

"Подвинуть" украинских министров

Ранее Михаил Саакашвили заявил, что "подвинет" всех украинских министров.

"Мы 17 октября вернемся сюда, и народ Украины подвинет их (министров – ред.) отсюда, заявил политик в начале недели на митинге в Киеве.

Человек без гражданства

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Десятого сентября Саакашвили при поддержке толпы сторонников прорвался на территорию Украины в пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей.

Защита политика обратилась в миграционную службу Украины с заявлением о признании политика лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения его экстрадиции в Грузию.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Власти в Киеве объяснили свое решение тем, что политик предоставил недостоверные данные при получении паспорта.

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