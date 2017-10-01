Референдум в Каталонии: голосование под вопросом

БАРСЕЛОНА, 1 окт – РИА Новости. Власти Каталонии 1 октября собираются провести референдум о независимости автономного сообщества от Испании, правительство страны заявляет: никакого референдума не будет, его проведение "заблокировано".
Будет ли голосование?
Однако власти Испании уверяют, что никакого голосования не будет. Вся логистика женералитета заблокирована. Официальный представитель испанского правительства, министр культуры страны Иньиго Мендес де Виго заявил, что референдум "аннулирован государством".
Кроме того, каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra всю субботу занимались закрытием школ, где должно проходить голосование. Днем официальный представитель правительства Испании в Каталонии Энрик Мелло заявил, что из 2,3 тысячи школ 1,3 тысячи были закрыты полицией. Из них всего в 163 школах находятся "люди, которые занимаются спортом и другими видами досуговых мероприятий", и все они, по словам Мелло, должны к 06.00 (07.00 мск) воскресенья покинуть здание.
С вечера пятницы в ряде школ Каталонии родители и дети "оккупировали" здания, взяв с собой запасы воды и еды, а также матрасы. Они решили не уходить до дня голосования в расчете на то, что представители правоохранительных органов их не выгонят силой. Представитель организации Open Schools Рамон Фонт не смог назвать число "оккупированных школ", но заявил, что к утру воскресенья их будет намного больше, чем об этом говорят испанские власти.
"Час X"
Лидеры общественных организаций, поддерживающих проведение референдума, уверены: полиция не будет силой выводить людей из школ. "Мы надеемся, что государственные правоохранительные органы нормально себя проявят — там будут дети, люди старшего возраста. Гражданская гвардия должна проявить ответственность. Только они ответственны за то, что может произойти", — заявил лидер "Каталонской национальной ассамблеи" Жорди Санчес.
Родители, "оккупировавшие" школы, заявляют: они не собираются их покидать даже по требованию полиции. Впрочем, как сообщил РИА Новости один из активистов, который находится в школе Reina Violant в центре Барселоны, ни урны, ни бюллетени туда пока не доставили, они по-прежнему ждут, когда "приедет кто-то из правительства Каталонии".
Не исключено, что функции части избирательных участков возьмут на себя церкви, театры и больницы, заявил РИА Новости депутат крайне левой партии "Кандидатура Народного единства" каталонского парламента Карлес Рьера.
Митинги за единство Испании
Днем на площади Каталонии в Барселоне вновь намечен митинг противников референдума, противоречащего конституции страны. Правда, вечером на этой же площади организаторы голосования собираются провести другое мероприятие – подсчет результатов референдума.
Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.