В Великобритании испытали гоночный автомобиль с двигателем от истребителя

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Команда разработчиков сверхзвукового автомобиля Bloodhound опубликовала на своем YouTube-канале видео испытаний установленного на машину реактивного двигателя.

Установка на Bloodhound реактивного двигателя EJ200, который используется на истребителях Eurofighter Typhoon, стала большим достижением для команды разработчиков. "Установить двигатель от истребителя на автомобиль — задача огромной сложности, однако нам удалось успешно решить ее", — сказал Стюарт Эдмондсон, глава инженерного отдела проекта.

Для испытаний машину закрепили на одной из полос аэропорта Ньюки-Корнуолл. Водитель Энди Грин управлял работой двигателя из кабины. Показания датчиков, установленных на автомобиле, подтвердили, что двигатель во время испытаний удалось вывести на форсажный режим.

В конце октября разработчики намерены провести первые испытания Bloodhound с реактивным двигателем на трассе. По их расчетам, в ходе испытаний машина должна разогнаться до 320 километров в час.