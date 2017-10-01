РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Русские хакеры": чего боятся в Мадриде перед референдумом в Каталонии

Сюжет:
Референдум о независимости Каталонии (158)
08:0001.10.2017
01490
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкУчастники митинга в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии. 29 сентября 2017Участники митинга в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии. 29 сентября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Игорь Гашков. В автономном регионе Испании — Каталонии — 1 октября состоится непризнанный центральными властями референдум о независимости. Каталонские сепаратисты убеждают сограждан, что независимость позволит сбросить груз лишних трат, положив конец перераспределению денег в пользу остальной Испании. В Мадриде референдум называют "неконституционным", а местная пресса пишет о "русской угрозе", якобы нависшей над Каталонией. Бывший премьер Франции, уроженец Барселоны Мануэль Вальс назвал возможную независимость края "концом Евросоюза — такого, каким мы его знали".

Сторонники независимости Каталонии во время акции протеста в Барселоне. 20 сентября 2017
© РИА Новости / Марина Калахорра
Перейти в фотобанк
Каталонским силовикам запретили применять силу в день "референдума"

Тем временем основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что референдум в Каталонии является первым в мировой практике случаем интернет-войны. "Люди и местное правительство используют интернет для организации референдума о независимости, а испанские спецслужбы — атакуют, замораживая телекоммуникации, занимая здания операторов связи, осуществляя цензуру сотен сайтов", — написал Ассанж в микроблоге Twitter.

Мяч на стороне Барселоны

Референдум в Каталонии сталкивает между собой не только сторонников независимости и ее противников, но и тех, кто считает, что регион в принципе обладает правом самостоятельно решать свою судьбу, и, с другой стороны, тех, кто считает, что последнее слово всегда должно оставаться за Мадридом.

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017
© РИА Новости / Елена Шестернина
Перейти в фотобанк
Итоги референдума в Каталонии обнародуют не ранее чем 3 октября
Социологические опросы показывают, что сторонников самоопределения в Каталонии около 50%, зато за право проводить референдум по этому вопросу выступает 80% жителей региона. По этой причине вмешательство испанской власти каталонское общественное мнение встретило в штыки. Между тем Мадрид намерен действовать решительно. Накануне референдума 14 чиновников-сепаратистов были взяты под стражу, бюллетени для голосования арестовывались, а в порт Барселоны вошел крейсер с полицейскими на борту.

В знак протеста студенты захватили здание университета Барселоны, ставшего одним из центров борьбы за независимость. Впрочем, по мнению самих учащихся, речь идет прежде всего о свободе слова. Каталонцы настаивают на том, что их мнение по вопросу об отделении должно быть услышано точно так же, как это произошло в Шотландии в 2014 году. Это значит: Каталония может и остаться в составе Испании, но только добровольно.

Участники митинга в поддержку референдума за независимость Каталонии в Бильбао, Испания
© REUTERS / Vincent West
Британии – Брекзит, Каталонии – Катарсис, или Плебисцит по Аристотелю
"Когда проводили опросы по поводу независимости, я всегда голосовал против, но на этот раз я проголосую за, — говорит барселонец Джорди. — Я никогда не выступал за независимость. Я всегда считал, что это крайний вариант и что прежде, чем пройти через него, лучше рассмотреть другие возможности, такие как реформа государственного устройства. Но после задержаний, после запрета организовывать лекции, на которых разъясняется важность референдума, после отправки семи тысяч полицейских в Барселону я сыт по горло".

Проживающие в Каталонии испанцы, составляющие влиятельное меньшинство, остаются противниками отделения. Студентка из Малаги Клара рассказала Sputnik Испания, что будет голосовать против, поскольку раздражена проходящей кампанией. "Понятия не имею, какова будет эта предполагаемая Каталония. Не было здоровой дискуссии, в которой те, кто против независимости, смогли бы выдвинуть свои аргументы. А те, кто за, не пояснили, какой у них план. Единственное, что они сказали нам, это то, что Испания плохая и этого достаточно, чтобы выйти из нее", — сокрушается девушка.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Sputnik
Абсурд, спекуляции - каталонцы о публикациях местных СМИ про влияние РФ на референдум

Русские хакеры: и в Каталонии тоже

Абсурд, спекуляции - каталонцы о публикациях местных СМИ про влияние РФ на референдум
© Sputnik
Каталонцы назвали абсурдом публикации СМИ о влиянии России на референдум
Обвинения против хакеров из России во вмешательстве в выборы в зарубежных государствах не обошли стороной и Каталонию. При этом Москва считает вопрос о судьбе региона внутренним делом Испании.

Местные СМИ проводят параллель между Каталонией и Крымом. Каталонский политолог Джорди Пачеко-и-Каналс считает это некорректным: жители Крыма в подавляющем большинстве выступали за выход из состава Украины и были реально к этому готовы. "Помимо прочего, Крым крайне важен в геостратегическом плане. В Каталонии этого нет, мы один на один с миром", — говорит Пачеко-и-Каналс. Параллели с Крымом отвергают также и официальные власти в Каталонии, надеющиеся в случае обретения независимости добиться членства нового государства в ЕС.

"Каталония чрезвычайно нуждается в сохранении связей с Евросоюзом из-за своей туристической привлекательности. Кроме того, Испания, и Каталония в том числе, получала финансовую поддержку от ЕС, потеря которой была бы ощутима", — говорит заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин. По мнению политолога, это означает, что при провозглашении независимости края — если таковое произойдет — Барселону будет ожидать чреватый трудностями путь возвращения в ЕС. Уже в качестве самостоятельного государства, а не испанской провинции.

Противостояние Мадрида и Барселоны
Противостояние Мадрида и Барселоны

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена