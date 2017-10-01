МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Игорь Гашков. В автономном регионе Испании — Каталонии — 1 октября состоится непризнанный центральными властями референдум о независимости. Каталонские сепаратисты убеждают сограждан, что независимость позволит сбросить груз лишних трат, положив конец перераспределению денег в пользу остальной Испании. В Мадриде референдум называют "неконституционным", а местная пресса пишет о "русской угрозе", якобы нависшей над Каталонией. Бывший премьер Франции, уроженец Барселоны Мануэль Вальс назвал возможную независимость края "концом Евросоюза — такого, каким мы его знали".

Тем временем основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что референдум в Каталонии является первым в мировой практике случаем интернет-войны. "Люди и местное правительство используют интернет для организации референдума о независимости, а испанские спецслужбы — атакуют, замораживая телекоммуникации, занимая здания операторов связи, осуществляя цензуру сотен сайтов", — написал Ассанж в микроблоге Twitter.

The world's first internet war has begun, in Catalonia, as the people and government use it to organize an independence referendum on Sunday and Spanish intelligence attacks, freezing telecommunications links, occupying telecoms buildings, censors 100s of sites, protocols etc. — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 30 сентября 2017 г.

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Мяч на стороне Барселоны

Референдум в Каталонии сталкивает между собой не только сторонников независимости и ее противников, но и тех, кто считает, что регион в принципе обладает правом самостоятельно решать свою судьбу, и, с другой стороны, тех, кто считает, что последнее слово всегда должно оставаться за Мадридом.

Социологические опросы показывают, что сторонников самоопределения в Каталонии около 50%, зато за право проводить референдум по этому вопросу выступает 80% жителей региона. По этой причине вмешательство испанской власти каталонское общественное мнение встретило в штыки. Между тем Мадрид намерен действовать решительно. Накануне референдума 14 чиновников-сепаратистов были взяты под стражу, бюллетени для голосования арестовывались, а в порт Барселоны вошел крейсер с полицейскими на борту.

В знак протеста студенты захватили здание университета Барселоны, ставшего одним из центров борьбы за независимость. Впрочем, по мнению самих учащихся, речь идет прежде всего о свободе слова. Каталонцы настаивают на том, что их мнение по вопросу об отделении должно быть услышано точно так же, как это произошло в Шотландии в 2014 году. Это значит: Каталония может и остаться в составе Испании, но только добровольно.

"Когда проводили опросы по поводу независимости, я всегда голосовал против, но на этот раз я проголосую за, — говорит барселонец Джорди. — Я никогда не выступал за независимость. Я всегда считал, что это крайний вариант и что прежде, чем пройти через него, лучше рассмотреть другие возможности, такие как реформа государственного устройства. Но после задержаний, после запрета организовывать лекции, на которых разъясняется важность референдума, после отправки семи тысяч полицейских в Барселону я сыт по горло".

Проживающие в Каталонии испанцы, составляющие влиятельное меньшинство, остаются противниками отделения. Студентка из Малаги Клара рассказала Sputnik Испания, что будет голосовать против, поскольку раздражена проходящей кампанией. "Понятия не имею, какова будет эта предполагаемая Каталония. Не было здоровой дискуссии, в которой те, кто против независимости, смогли бы выдвинуть свои аргументы. А те, кто за, не пояснили, какой у них план. Единственное, что они сказали нам, это то, что Испания плохая и этого достаточно, чтобы выйти из нее", — сокрушается девушка.

Русские хакеры: и в Каталонии тоже

Обвинения против хакеров из России во вмешательстве в выборы в зарубежных государствах не обошли стороной и Каталонию. При этом Москва считает вопрос о судьбе региона внутренним делом Испании.

Местные СМИ проводят параллель между Каталонией и Крымом. Каталонский политолог Джорди Пачеко-и-Каналс считает это некорректным: жители Крыма в подавляющем большинстве выступали за выход из состава Украины и были реально к этому готовы. "Помимо прочего, Крым крайне важен в геостратегическом плане. В Каталонии этого нет, мы один на один с миром", — говорит Пачеко-и-Каналс. Параллели с Крымом отвергают также и официальные власти в Каталонии, надеющиеся в случае обретения независимости добиться членства нового государства в ЕС.

"Каталония чрезвычайно нуждается в сохранении связей с Евросоюзом из-за своей туристической привлекательности. Кроме того, Испания, и Каталония в том числе, получала финансовую поддержку от ЕС, потеря которой была бы ощутима", — говорит заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин. По мнению политолога, это означает, что при провозглашении независимости края — если таковое произойдет — Барселону будет ожидать чреватый трудностями путь возвращения в ЕС. Уже в качестве самостоятельного государства, а не испанской провинции.