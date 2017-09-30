В Испании закрыли колл-центр, занимавшийся техподдержкой референдума

Люди во время демонстрации, выступающие против референдума о независимости Каталонии, Барселона. 30 сентября 2017

Люди во время демонстрации, выступающие против референдума о независимости Каталонии, Барселона. 30 сентября 2017

МАДРИД, 30 сен — РИА Новости, Сергей Сарымов. Гражданская гвардия остановила деятельность колл-центра, занимавшегося технической поддержкой проведения референдума о независимости Каталонии, который назначен на 1 октября, сообщается на странице МВД в Twitter.

"Сотрудники Гражданской гвардии нейтрализовали в Барселоне деятельность колл-центра, который занимался технической поддержкой проведения незаконного референдума о независимости", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "сотрудники Гражданской гвардии прибыли в офис фонда Cesicat (Центр информационной безопасности Каталонии, является департаментом правительства Каталонии, ответственным за кибербезопасность) для предотвращения электронного голосования".

Власти Каталонии планируют 1 октября провести референдум, на котором гражданам региона предложено проголосовать за или против независимости региона от Испании. Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования по вопросу независимости 1 октября, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны, правительство Испании ранее также уже неоднократно заявляло, что референдум не имеет никакой юридической силы.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.

Всего, по данным правительства Каталонии, в референдуме смогут проголосовать около 5,3 миллионов жителей региона. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.