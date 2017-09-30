Во Франции из аукционного дома украли картину Ренуара незадолго до торгов

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Картина известного французского художника Пьера Огюста Ренуара украдена из аукционного дома, расположенного к западу от Парижа в городе Сен-Жермэн-ан-Ле, где в воскресенье произведение должно было быть выставлено на торги, сообщает газета Parisien.

Как сообщается, речь идет о картине, выполненной масляными красками, размером 14 на 12,2 сантиметра под названием "Портрет молодой девушки со светлыми волосами". В каталоге аукциона отмечается, что "в верхнем левом углу (картины) есть монограмма А.Р."

По данным газеты, произведение Ренуара считалось главным лотом из 485 предметов планировавшегося аукциона. Организаторы рассчитывали получить за картину 25-30 тысяч евро.

Ответственный за проведение аукциона Фредерик Лоран де Рюммель комментировать кражу отказался. Он добавил, что запланированные на воскресенье торги состоятся в любом случае.