Меркель выразила властям Испании полную поддержку в вопросе Каталонии

МАДРИД, 30 сен — РИА Новости. Премьер-министр Испании Мариано Рахой провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в рамках которого глава немецкого правительства выразила полную поддержку позиции испанского правительства по вопросу референдума о независимости Каталонии, об этом в субботу сообщает испанское новостное агентство EFE.

Агентство со ссылкой на собственные источники в органах исполнительной власти Испании сообщило, что глава бундестага "выразила полную поддержку главе испанской исполнительной власти и выразила свое доверие и приверженность существующему конституционному порядку и уважению законов".

Ранее премьер-министр Испании должен был прибыть в Таллин, где 29 сентября прошел саммит лидеров ЕС, однако Рахой отменил свое участие в данном мероприятии из-за планов властей Каталонии провести референдум о независимости. На саммите, в частности, ряд лидеров европейских стран выразили полную поддержку позиции официального Мадрида в вопросе референдума Каталонии.

1 октября власти Каталонии планируют провести референдум, на котором гражданам региона предложено проголосовать за или против независимости региона от Испании. Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования по вопросу независимости 1 октября, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны, правительство Испании ранее также уже неоднократно заявляло, что референдум не имеет никакой юридической силы.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Всего, по данным правительства Каталонии, в референдуме смогут проголосовать около 5,3 миллионов граждан региона. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.