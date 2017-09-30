Политолог объяснил, зачем Саакашвили призывает к протестам на Украине

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Действия бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на Украине означают "ползучий переворот", который вскоре должен перейти в активную фазу, заявил RT политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Саакашвили в субботу провел митинг в Одессе, где заявил о намерении "поменять власть в Киеве" и призвал своих сторонников собраться в украинской столице 17 октября и выступить с требованием импичмента президента Порошенко. До приезда бывшего грузинского президента и одесского губернатора в город между его сторонниками и противниками произошла потасовка, которую пресекли полицейские.

По мнению Ищенко, украинскому президенту действительно стоит опасаться импичмента. По его мнению, это не значит, что Порошенко будет свергнут уже 17 октября, однако к этому времени можно ожидать начала акций протеста в Киеве. "К тому времени Саакашвили надо окучить регионы и подготовить их к тому, чтобы в Киеве оппоненты Порошенко могли опираться на поддержку региональных элит", — заявил он.

Политолог отметил, что в интересах Саакашвили стать "лицом" оппозиции Порошенко. "Он понимает, что пока надо смещать Порошенко, его, конечно, будут кормить с ложечки и возить на подушечке. Но как только вопрос этот будет решен, его выбросят в ближайший мусорный контейнер, потому что он будет не нужен", — подчеркнул Ищенко.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября прорвался на Украину через границу с Польшей. Возбуждено дело по пяти статьям. Сам он заявил, что не нарушал закон и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Адвокат Саакашвили попросил миграционную службу Украины признать политика лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, чтобы не допустить экстрадиции бывшего одесского губернатора в Грузию, где ему грозит до 10 лет тюрьмы.