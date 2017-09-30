Парламент Иракского Курдистана отверг решения законодателей в Багдаде

Агитация за референдум о независимости Иракского Курдистана в Эрбиле

Агитация за референдум о независимости Иракского Курдистана в Эрбиле

ЭРБИЛЬ, 30 сен — РИА Новости. Парламент Иракского Курдистана единогласно проголосовал против всех решений законодательного собрания Ирака, принятых в связи с проведенным в автономии референдумом о независимости.

Парламент Иракского Курдистана в субботу на протяжении всего дня обсуждал введенные федеральным правительством в отношении автономии санкции после проведенного референдума о ее независимости.

На заседании вместе с депутатами присутствовали члены правительства региона.

В пятницу вечером вступило в силу решение управления гражданской авиации Ирака, согласно которому международное авиасообщение с аэропортами Эрбиль и Сулеймания, находящимися в курдской автономии прекратилось в 18.00 по местному времени (совпадает с мск.).

Решение Багдада о закрытии международного авиасообщения с курдской автономией последовало вслед за отказом регионального правительства передать под контроль федерального центра аэропорты, расположенные на территории Иракского Курдистана, после проведения в регионе референдума о независимости.

Власти Иракского Курдистана назвали решение властей в Багдаде о закрытии международного авиасообщения с автономией коллективным наказанием и блокадой.

По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.