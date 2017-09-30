Власти Каталонии уверены, что полиция не помешает референдуму

Участники митинга в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии. 29 сентября 2017

Участники митинга в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии. 29 сентября 2017

БАРСЕЛОНА, 30 сен – РИА Новости. Власти Каталонии заверяют, что операция Гражданской Гвардии в Центре телекоммуникаций и информационных технологий (CTTI), не помешает проведению голосования о независимости 1 октября.

"Пусть все будут спокойны, завтра будет голосование, подсчитаем, и если необходимо, еще раз пересчитаем", — заявил официальный представитель женералитета Жорди Турул.

Он заявил, что действия Гражданской Гвардии не могут помешать голосованию, зато помешают гражданам проводить другие операции — решать вопросы с налогами, регистрировать что-либо в системе правительства автономного сообщества, они не смогут обратиться в Высший суд Каталонии.

Официальный представитель испанского правительства Иньиго Мендес де Виго, однако, заявил, что действия Гражданской Гвардии "нанесли большой удар по организации незаконного референдума", референдум "аннулирован государством".

Согласно решению Высшего суда Каталонии, должны быть заблокированы 29 различных информационных систем, которые могли бы обеспечить проведение референдума. Кроме того, Центр информационной безопасности Каталонии (Cesicat) должен зафиксировать "все пункты электронного голосования".

Восемь сотрудников Гражданской Гвардии, которые утром зашли в Центр телекоммуникаций, останутся там до понедельника.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосование должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.