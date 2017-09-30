В Канаде полицейская собака выстрелила из пистолета, преследуя преступника

20:0730.09.2017
(обновлено: 20:11 30.09.2017)
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Полицейская собака случайно выстрелила из пистолета в Канаде во время погони за преступником, сообщает телеканал CTV News.
Инцидент произошел рядом с Калгари. Полицейских вызвали в местный магазин, у которого произошло нападение. Двое подозреваемых убежали с места происшествия, по их следу отправилась полицейская собака.
Четвероногий страж порядка забежал в кусты, вскоре после этого оттуда послышался выстрел. "Полицейская собака обнаружила пистолет в зарослях кустарника. Когда она пыталась его достать, пистолет выстрелил", — говорится в пресс-релизе полиции.
Ни собака, ни полицейские не пострадали. "С собакой все в порядке. Она была рада вернуться к работе", — сообщили стражи порядка.
В ходе занятий в кинологическом центре Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского кинологи с помощью лазерной указки направляли своих питомцев к месту возможной закладки взрывоопасных предметов.
Патрульно-розыскная собака выполняет задание по задержанию вооруженных бандитов.
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Отработка задержания "бандита" патрульно-розыскной собакой Росгвардии.
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