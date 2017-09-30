Глава Каталонии заявил о необходимости урегулирования конфликта с Мадридом

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Председатель Женералитета (правительства Каталонии) Карлес Пучдемон накануне проведения референдума о независимости, против которого выстывают испанские власти, заявил о необходимости урегулировать конфликт между властями региона и центральным правительством в Мадриде.

"Победят ли сторонники, победят ли противники (независимости) – при любом сценарии должно быть урегулирование, потому что (в этом смысле) ничего не работает", — сказал он в интервью агентству Франс Пресс.

При этом глава Каталонии заявил, что сторонники независимости региона "не откажутся от своих прав", и пообещал, что вместе с единомышленниками примет участие в голосовании. "Мы не уйдем домой", — отметил он.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосование должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.