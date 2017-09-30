В Ираке погиб снайпер, уничтоживший более трехсот боевиков ИГ*

ЭРБИЛЬ, 30 сен — РИА Новости. Шиитское ополчение Ирака "Аль-Хашд аш-Шааби" в субботу объявило о гибели своего главного снайпера Абу Тахсина ас-Салихи, известного по прозвищу Охотник за Игиловцами (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).

По данным организации, Абу Тахсин получил смертельное ранение в пятницу во время боя за один из последних оплотов ИГ* в Ираке, населенный пункт Эль-Хавиджа, расположенный на севере страны.

Пользователи социальных сетей в Ираке распространили видео, на котором известный снайпер на вопрос своего однополчанина о том, сколько членов ИГ* ему удалось уничтожить, отвечает – 321.

L'un des plus grands et anciens snipers du monde "Abu Tasheen" vient d'être tué dans les combats contre l'EI. Vidéo: https://t.co/cvcZxksKWn — Ashkan (@Zarathoustra96) 29 сентября 2017 г.

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Одними из самых известных прозвищ погибшего ополченца, как сообщают члены аль-Хашд аш-Шааби, были Шейх Снайперов, Соколиный Глаз и Охотник за Игиловцами.

На похороны ополченца в его родной город Басра на юге Ирака прибыли командиры ополчения, а также представитель духовного лидера шиитов Ирака Аятоллы Али ас-Систани.

Сообщается, что Абу Тахсин ас-Салихи ранее служил в иракской армии и был участником всех войн, которые вел Багдад, начиная с 1973 года.

"Аль-Хашд аш-Шааби" было создано летом 2014 года, после того как боевики ИГ* захватили второй по значимости город в Ираке Мосул. По данным руководства шиитских ополченцев, под ружьем в ополчении состоит свыше 100 тысяч человек. Отдельные отряды, получившей правительственный статус организации, участвуют в боях в ряде сирийских городов на стороне официального Дамаска.

Iraqi sniper "Abu Tahseen" who killed more than 300 terrorists in Iraq, was martyred yesterday in the battles to liberate Hawijah@ArmY_Iq pic.twitter.com/Ug1lC2E34t — IRAQI NATIONAL ARMY (@Defense_Iraq) 30 сентября 2017 г.

​* Террористическая организация, запрещена в России