Безопасность в Барселоне перед референдумом: полиции не видно, но она есть

БАРСЕЛОНА, 30 сен – РИА Новости. Власти Каталонии перед проведением референдума о независимости в один голос заявляют, что испанское правительство довело общее количество силовиков в стране до 27 тысяч и готово "воевать с собственным народом", который лишь хочет "свободного волеизъявления"; однако об "усиленном присутствии" сотрудников правопорядка на улицах Барселоны в преддверии референдума мало что говорит.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосование должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.

После теракта

Многочисленных туристов, прогуливающихся по Рамбле, одной из центральных пешеходных улиц каталонской столицы, мало интересуют события, которые ожидаются здесь в воскресенье. Автомобили каталонской полиции Mossos d'Esquadra блокируют Рамблу с двух сторон: 17 августа здесь произошел теракт, террорист беспрепятственно въехал на автомобиле, и, двигаясь зигзагами, раздавил насмерть 14 человек, более сотни получили ранения.

Эти автомобили Mossos на Рамбле и патрули перед официальными учреждениями – единственное, что может броситься в глаза туристам, озабоченным ситуацией с безопасностью накануне референдума о независимости, который не признает испанское правительство.

В пятницу во время проведения стотысячного митинга-концерта в честь завершения "предвыборной кампании" перед фонтаном Монжуик также было усиленное патрулирование: автофургоны Mossos блокировали возможность подъездов к толпе.

При этом власти автономного сообщества не устают повторять, что испанские власти, вместо того чтобы заниматься борьбой с терроризмом, занимаются "борьбой с урнами и демократией". В интернете то и дело возникают фейковые фотографии и видео якобы военной техники, которую вводят в Каталонию, чтобы "давить силой демократию" и "право каталонского народа на самоопределение".

© REUTERS / Sergio Perez Люди перед зданием мэрии во время демонстрации, выступающие против референдума о независимости Каталонии, Мадрид. 20 сентября 2017 © REUTERS / Sergio Perez Люди перед зданием мэрии во время демонстрации, выступающие против референдума о независимости Каталонии, Мадрид. 20 сентября 2017

10 тысяч испанских полицейских

Общественную безопасность в Каталонии обеспечивают 17 тысяч каталонских полицейских Mossos de Escuadra, к ним на подкрепление в связи с предстоящим голосованием, по данным испанских СМИ, отправили около пяти тысяч сотрудников Гражданской Гвардии и Национальной полиции, доведя численность сотрудников испанских правоохранительных органов в автономном сообществе до 10 тысяч. Однако никакого официального подтверждения МВД не дает.

То, что подкрепление есть, ясно из того факта, что в порту Барселоны пришвартованы два больших лайнера, на которых и размещены испанские силовики — Movy Dada и Rhapsody. Рядом с кораблями, судя по съемке, которая был сделана сверху, стоят несколько десятков полицейских машин. Проход в зону, где пришвартованы корабли, невозможен, доступ закрыт.

"Мы никогда не видели на улицах такого количества полицейских, даже в самые сложные годы борьбы с терроризмом", — заявил в пятницу советник юстиции каталонского правительства Карлес Мундо, назвав "безответственным" со стороны испанского правительства отправлять в Каталонию дополнительные подразделения, в то время когда в стране четвертый уровень террористической угрозы.

© REUTERS / Susana Vera Люди во время демонстрации, выступающие против референдума о независимости Каталонии, Барселона. 20 сентября 2017 © REUTERS / Susana Vera Люди во время демонстрации, выступающие против референдума о независимости Каталонии, Барселона. 20 сентября 2017

Возможны ли столкновения на участках?

"У нас есть четкие инструкции, основанные на здравом смысле действовать в соответствии с принципом пропорциональности. Бумага все выдержит, но потом уже на месте надо будет понять, как действовать в той или иной ситуации", — сказал РИА Новости представитель профсоюза Mossos d’Esquadra SAP-FEPOL Валентин Анадол.

Согласно распоряжению суда, Mossos d’Esquadra должны "помешать использованию общественных зданий для проведения референдума".

Как выполнить предписание на деле – не вполне ясно. К середине дня субботы 163 из 2315 школ, где власти Каталонии собираются организовать избирательные участки, оказались "оккупированы" родителями и учащимися, которые собираются там оставаться до начала голосования. Полиция те школы, где находятся люди, проверяет, но никаких действий, чтобы их вывести оттуда, не совершает.

"Зависит от того, какого типа и сколько будет людей, в отношении которых надо будет предпринимать какие-либо действия, возможно, у нас не будет достаточных ресурсов", — говорит Валентин Анадол.

Он не исключает, что на местах могут оказаться провокаторы. В случае если Mossos сочтут, что у них нет достаточного количества ресурсов, у них есть "очень четкие инструкции" запрашивать поддержку у Гражданской Гвардии и Национальной полиции.

Источники МВД как в Испании, так и в правительстве в Каталонии говорят: уже несколько недель назад были предусмотрены различные сценарии предотвращения безопасности населения на случай массовых протестов. Одна из них — запрет на полеты легкомоторных самолетов и вертолетов над Барселоной с 29 сентября по 2 октября.