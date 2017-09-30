КИЕВ, 30 сен — РИА Новости. Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о намерении поменять власть в Киеве, которая "помешала" ему изменить Одессу, передает украинское информагентство УНИАН.

"Хочу поменять власть в Киеве, потому что они помешали мне поменять Одессу", — сказал Саакашвили на митинге в субботу в Одессе.

Сообщается, что речь экс-руководителя Одесской областной администрации была непродолжительной — не более 20 минут. Прежде всего, он извинился перед одесситами за то, что не сумел воплотить в действительность обещанные им реформы.

"Сделать это не удалось, потому что постоянно мешали. В первую очередь, из Киева, но также и на местах", — сказал Саакашвили.

Он уточнил, что именно поэтому он намерен приложить максимум усилий для коренной смены центральных органов власти, а затем вернуться в Одессу и начать менять уже ее. "Мне нравится все в этом городе, кроме кучки бандитов, которые испоганили здесь все. Мы обязательно их подвинем", — заверил Саакашвили.

Он также призвал сторонников собраться в Киеве 17 октября и потребовать импичмента президенту Украины Петру Порошенко, а также проведения неотложных реформ. В завершении участники митинга исполнили гимн Украины.

Ранее сообщалось, что перед приездом Саакашвили в Одессе его сторонники и противники устроили потасовку, которую вскоре пресекла полиция.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию.